Théâtre Les Ténors Thouarsais Bouildroux Thouarsais-Bouildroux

Théâtre Les Ténors

Thouarsais Bouildroux 4 rue des fiefs Thouarsais-Bouildroux Vendée

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08

la Troupe les Amis du Théâtre vous propose une grande comédie à succès !

A la salle polyvalente, l’association Théâtre et Animation vous présente leur spectacle Les Ténors comédie de Ken Ludwig.

Effervescence à l’Opéra de Nantes. Nous sommes en 1930…

C’est la première d’Otello de Verdi, tout le monde attend Tito Mirelli, la star des ténors. Malheureusement, Tito est malade et ne pourra pas chanter. Les ennuis commencent…

Entrée payante

Réservations par téléphone au 02 51 52 60 22, le lundi et mercredi de 18h00 à 20h00. ou par mail thbx.theatre@orange.fr .

English :

the Troupe les Amis du Théâtre presents a great comedy hit!

