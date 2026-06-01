Pornic

Théâtre Les tristes

1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27 21:30:00

Date(s) :

2026-06-27

La Troupe des Va-nu-pieds présente Les Tristes au café théâtre Le Poche

Au programme

Plongez dans les confins de l’Empire romain avec cette adaptation poignante de l’œuvre d’Ovide. En l’an 8 après J.-C., le poète prodige, autrefois star adulée de Rome, est condamné à un exil brutal à Tomes, aux confins glacés de l’actuelle Roumanie.

Seul face à l’immensité et au froid, coupé de sa gloire et de ses proches, Ovide se confie. À travers une interprétation habitée de Yann Rivoal et une mise en scène de Thierry Glon, découvrez le récit d’un homme qui, entre suppliques pour son retour et réflexions sur la solitude, voit son âme se transformer au rythme de ses vers. Un spectacle magistral qui interroge la mémoire, l’absence et la résilience. .

1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

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English :

La Troupe des Va-nu-pieds presents: Les Tristes at café théâtre Le Poche

L’événement Théâtre Les tristes Pornic a été mis à jour le 2026-06-05 par I_OT Pornic