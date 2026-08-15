Théâtre Les voisins du dessus Casino Barrière Deauville Deauville

Informations pratiques

Deauville

Théâtre Les voisins du dessus

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-23 16:00:00

fin : 2027-05-23

Date(s) :

2027-05-23

Accompagné de sa femme Julie, Octave s’installe à Paris pour terminer ses études notariales. Ils trouvent l’appartement au calme dont ils rêvaient. Ils font rapidement connaissance de leurs voisins, des cinquantenaires excentriques, Charlie et Léon, qui vont leur rendre la vie impossible.

Accompagné de sa femme Julie, Octave s’installe à Paris pour terminer ses études notariales. Ce jeune couple sérieux trouve l’appartement au calme dont ils rêvaient. Ils font rapidement connaissance de leurs voisins, des cinquantenaires excentriques, Charlie et Léon, qui vont leur rendre la vie impossible. Mais ils ne s’imaginent pas à quel point… Octave et Julie sont bien décidés à ne pas se laisser faire.

Avec Caroline Margeridon, Didier Constant, Jules Bahloul, Emilie Marie,

De Laurence JYL

Mise en scène Olivier Macé .

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14

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English : Théâtre Les voisins du dessus

Accompanied by his wife Julie, Octave moves to Paris to complete his training as a notary. They find the quiet flat they’d been dreaming of. They soon get to know their neighbours, Charlie and Léon, an eccentric couple in their fifties, who are set to make their lives a living hell.

L’événement Théâtre Les voisins du dessus Deauville a été mis à jour le 2026-08-13 par OT SPL Deauville