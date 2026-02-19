Théâtre L’Étrange Odyssée Espace Corail Villiers-Charlemagne

Théâtre L’Étrange Odyssée

Espace Corail 7 Rue de la Tour d’Auvergne Villiers-Charlemagne Mayenne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 20:30:00

Dans le cadre de la Saison Culturelle du Pays de Meslay-Grez

L’Étrange Odysée est un spectacle inspiré d’un histoire vraie, retraçant le destin d’un troublant navigateur lancé dans une course autour du monde.

Entre aventure, mensonge et tragédie, le spectateur est plongé au cœur d’un récit aussi fascinant que déroutant.

L’Étrange Odyssée retrace le parcours de Donald Crowhurst, navigateur engagé dans la première course autour du monde à la voile, en solitaire, sans escale, durant 246 jours.

Seul en scène, le comédien incarne l’ensemble des personnages et entraîne le spectateur dans un récit intense où se mêlent aventure, espoir, mensonge et dérive psychologique.

À travers une mise en scène construite en plusieurs tableaux, le spectacle mélange comédie et tragédie qui propose une réflexion sur l’homme, ses ambitions et ses limites.

