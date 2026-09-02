Théâtre L’évadation de la tour infernale enflammée Back Step Théâtre Vichy

Informations pratiques

Vichy

Théâtre L’évadation de la tour infernale enflammée

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 17:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04

Die hard à côté c’est une comédie romantique !

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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr

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English :

Die Hard is a romantic comedy!

L’événement Théâtre L’évadation de la tour infernale enflammée Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations