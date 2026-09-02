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AGENDA · Vichy

Théâtre L’évadation de la tour infernale enflammée Back Step Théâtre Vichy

vendredi 2 octobre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Back Step Théâtre
Adresse
18 boulevard des Graves
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
20 20 20

Vichy

Théâtre L’évadation de la tour infernale enflammée

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 17:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04

Die hard à côté c’est une comédie romantique !
  .

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84  contact@vichydestinations.fr

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English :

Die Hard is a romantic comedy!

L’événement Théâtre L’évadation de la tour infernale enflammée Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations

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