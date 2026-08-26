Théâtre Leviathan lorraine de sagazan / guillaume poix Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Théâtre Leviathan lorraine de sagazan / guillaume poix

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Une plongée troublante au cœur de la justice, entre théâtre, poésie visuelle et faits inspirés du réel.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 20 23 23 23 billetterie@ste-maxime.fr

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English : Theatre: Leviathan Lorraine de Sagazan / Guillaume Poix

A disturbing dive into the heart of the justice system, blending theater, visual poetry, and events inspired by real life.

L’événement Théâtre Leviathan lorraine de sagazan / guillaume poix Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime