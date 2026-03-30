Théâtre l’heureux élu Saint-Sébastien
Théâtre l’heureux élu Saint-Sébastien dimanche 27 septembre 2026.
Théâtre l’heureux élu
Salle socio culturelle Saint-Sébastien Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Pièce de théâtre L’heureux élu , théâtre Compagnie de la Table Ronde, salle socio cuturelle
Tarif 15€, 10€ enfant de moins de 12 ans .
Salle socio culturelle Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 73 67 83
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English : Théâtre l’heureux élu
L’événement Théâtre l’heureux élu Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Pays Dunois
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