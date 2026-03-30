Théâtre l’heureux élu

Salle socio culturelle Saint-Sébastien Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Pièce de théâtre L’heureux élu , théâtre Compagnie de la Table Ronde, salle socio cuturelle

Tarif 15€, 10€ enfant de moins de 12 ans .

Salle socio culturelle Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 73 67 83

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English : Théâtre l’heureux élu

L’événement Théâtre l’heureux élu Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Pays Dunois