Théâtre L’illusion conjugale Les arts vivants au château de Pornic Place du Château Pornic

Théâtre L’illusion conjugale Les arts vivants au château de Pornic

Place du Château Château de Pornic Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:00:00

fin : 2026-08-04 22:30:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-10 2026-08-11

Lieu d’histoire et de culture, le château de Pornic accueille chaque année un festival de théâtre dans ses douves

Théâtre L’Illusion Conjugale par la Compagnie At Home

Prenez un mariage heureux, ajoutez-y une pincée de curiosité et une grosse dose de sincérité… vous obtiendrez un cocktail explosif. Quand Jeanne et Maxime s’avouent leurs petits écarts, ils ignorent qu’ils ouvrent la boîte de Pandore. Aucun mensonge n’est sans conséquences, mais aucune vérité n’est sans danger.

Dans cette pièce culte d’Eric Assous, l’illusion devient la condition nécessaire à la paix des ménages. Entre rires et suspense, le spectateur assiste à un véritable état des lieux sentimental où chaque révélation en cache une autre.

Auteur Eric Assous (Molière du meilleur Auteur)

Mise en scène Régis Flores

Avec Didier Caron, Sophie Forgerit et Mehdi Lecourt .

Place du Château Château de Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 93 86 20 artsvivantschateaudepornic@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A place of history and culture, the Château de Pornic hosts an annual theater festival in its moat

L’événement Théâtre L’illusion conjugale Les arts vivants au château de Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-03-08 par I_OT Pornic