Linard-Malval

Théâtre

Salle des fêtes Linard-Malval Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Spectacle Théâtral

Pièces, sketchs, chants, danses, chorégraphies

Samedi 18 octobre

Dimanche 19 octobre

–> CALL .

Salle des fêtes Linard-Malval 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 20 28 63

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English : Théâtre

L’événement Théâtre Linard-Malval a été mis à jour le 2026-04-30 par Portes de la Creuse en Marche