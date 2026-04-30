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Théâtre Linard-Malval

Théâtre Linard-Malval

Théâtre Linard-Malval samedi 17 octobre 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 23220 Linard-Malval

Département : Creuse

Début : samedi 17 octobre 2026

Fin : samedi 17 octobre 2026

Tarif :

Linard-Malval

Théâtre

Salle des fêtes Linard-Malval Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18

Spectacle Théâtral
Pièces, sketchs, chants, danses, chorégraphies
Samedi 18 octobre
Dimanche 19 octobre

–> CALL   .

Salle des fêtes Linard-Malval 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 20 28 63 

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English : Théâtre

L’événement Théâtre Linard-Malval a été mis à jour le 2026-04-30 par Portes de la Creuse en Marche

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