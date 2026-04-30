Théâtre Linard-Malval
Théâtre Linard-Malval samedi 17 octobre 2026.
Linard-Malval
Théâtre
Salle des fêtes Linard-Malval Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18
Spectacle Théâtral
Pièces, sketchs, chants, danses, chorégraphies
Samedi 18 octobre
Dimanche 19 octobre
–> CALL .
Salle des fêtes Linard-Malval 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 20 28 63
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English : Théâtre
L’événement Théâtre Linard-Malval a été mis à jour le 2026-04-30 par Portes de la Creuse en Marche
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