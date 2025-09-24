Théâtre « Louisa et les quatre filles March »

Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : 2026-02-07

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 21:15:00

Date(s) :

2026-02-07

Louisa & les quatre filles March est une pièce musicale et familiale qui mêle le roman « Les quatre filles du docteur March » et la vie de son autrice Louisa May Alcott. .

Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 15 60 arecti@gmail.com

