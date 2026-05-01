Sault-lès-Rethel

Théâtre Mal de mère

YAUQUE Sault-lès-Rethel Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Une pièce de théâtre écrite et interprétée par Valérie LombardMise en scène Geneviève Eloire Vous souhaitez passer une bonne soirée alliant rires, émotion et solidarité ?Personne ne peut être indifférent à la cause des enfants atteints de leucémie ou toute autre forme de cancer.Alors, réservez-vite ! L’entrée est gratuite… Les dons récoltés au chapeau à la fin du spectacle sont versés en totalité à l’Association ROSEAU

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YAUQUE Sault-lès-Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 6 76 78 50 95

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English :

A play written and performed by Valérie LombardDirected by Geneviève Eloire Would you like to enjoy an evening of laughter, emotion and solidarity? No one can be indifferent to the cause of children suffering from leukemia or any other form of cancer, so book now! Admission is free… Donations collected by the hatful at the end of the show are donated in full to the Association ROSEAU

L’événement Théâtre Mal de mère Sault-lès-Rethel a été mis à jour le 2026-05-12 par Ardennes Tourisme