Théâtre Mariage à tout prix Salle du Carrouêz Guilliers

Les Baladins du Château-Trô vous propose une comédie familiale Mariage à tout prix !

Une maman voulant absolument marier son fils organise un casting de prétendantes. C’est un jeu de quiproquos. La mère va se rendre compte que son fils n’est pas celui qu’elle imaginait. On obtient un bouquet explosif de quiproquos, chantages et rebondissements qui viennent rythmer cette comédie pétillante.

En première partie, un petit spectacle sur le thème de l’amour sera proposé par les trois ados de la troupe.

Les bénéfices de quatre des représentations seront partagés entre l’Amicale Laïque de l’école Robert Desnos, l’APEL de l’école Sainte Marie, le Club de Football de Guilliers, et le Temps de Jean.

Réservation conseillée.

Représentations

– vendredi 20 et samedi 7, 14 et 21/03 à 20h30

– Dimanches 8 et 15/03 à 14h30 .

Salle du Carrouêz Rue du 19 Mars 1962 Guilliers 56490 Morbihan Bretagne +33 6 33 71 17 96

L’événement Théâtre Mariage à tout prix Guilliers a été mis à jour le 2026-02-27 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande