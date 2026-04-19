THÉÂTRE MEURTRE AU PAPIER TOILETTE Caux
THÉÂTRE MEURTRE AU PAPIER TOILETTE Caux samedi 25 avril 2026.
Caux
THÉÂTRE MEURTRE AU PAPIER TOILETTE
Rue Pierre Pascal Caux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
La troupe Théâtre Caux présente Meurtre au papier toilette , une comédie décalée de Marc Alain. Un meurtre improbable, humour et rebondissements au rendez-vous. Samedi 25 avril à 20h30 et dimanche 26 à 16h.
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Rue Pierre Pascal Caux 34720 Hérault Occitanie
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English : THÉÂTRE MEURTRE AU PAPIER TOILETTE
The Théâtre Caux troupe presents Meurtre au papier toilette , an offbeat comedy by Marc Alain. An improbable murder, humor and twists and turns. Saturday, April 25 at 8:30pm and Sunday, April 26 at 4pm.
L’événement THÉÂTRE MEURTRE AU PAPIER TOILETTE Caux a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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