Caux

THÉÂTRE MEURTRE AU PAPIER TOILETTE

Rue Pierre Pascal Caux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

La troupe Théâtre Caux présente Meurtre au papier toilette , une comédie décalée de Marc Alain. Un meurtre improbable, humour et rebondissements au rendez-vous. Samedi 25 avril à 20h30 et dimanche 26 à 16h.

.

Rue Pierre Pascal Caux 34720 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : THÉÂTRE MEURTRE AU PAPIER TOILETTE

The Théâtre Caux troupe presents Meurtre au papier toilette , an offbeat comedy by Marc Alain. An improbable murder, humor and twists and turns. Saturday, April 25 at 8:30pm and Sunday, April 26 at 4pm.

L’événement THÉÂTRE MEURTRE AU PAPIER TOILETTE Caux a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34