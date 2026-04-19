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CONCOURS DE BOULES OVALES Caux

CONCOURS DE BOULES OVALES Caux samedi 13 juin 2026.

Adresse : Route de Nizas

Ville : 34720 Caux

Département : Hérault

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Caux

CONCOURS DE BOULES OVALES

Route de Nizas Caux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Concours de boules ovales Samedi 13 juin à Caux. Événement associatif au profit de Sclérose en Plaques pour Camille. Inscription obligatoire (15€ triplette). RDV 8h30.

Infos 06 25 61 85 45.
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Route de Nizas Caux 34720 Hérault Occitanie +33 6 25 61 85 45 

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English :

Oval boules competition ? Saturday June 13 at Caux. Charity event in aid of Sclérose en Plaques for Camille. Registration required (15? triplette). RDV 8:30 am.

Info: 06 25 61 85 45.

L’événement CONCOURS DE BOULES OVALES Caux a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34