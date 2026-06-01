Caux

VIN BIO, SWING ET POÉSIE

58 Avenue de Fontès Caux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Moment convivial au Domaine de l’Unique autour d’une dégustation de vins bio mêlant swing, poésie et partage pratique libre de Lindy Hop, lectures poétiques, repas partagé et vente de vin dans une ambiance festive et chaleureuse.

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58 Avenue de Fontès Caux 34720 Hérault Occitanie +33 6 03 74 15 07

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English : VIN BIO, SWING ET POÉSIE

A convivial moment at the Domaine de l?Unique around a tasting of organic wines combining swing, poetry and sharing: free Lindy Hop practice, poetic readings, a shared meal and wine sales in a warm, festive atmosphere.

L’événement VIN BIO, SWING ET POÉSIE Caux a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34