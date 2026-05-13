COMÉDIE MUSICALE MARIE-ANTOINETTE, LE POISON DU SCANDALE Caux
COMÉDIE MUSICALE MARIE-ANTOINETTE, LE POISON DU SCANDALE Caux samedi 6 juin 2026.
Caux
COMÉDIE MUSICALE MARIE-ANTOINETTE, LE POISON DU SCANDALE
Rue Pierre Pascal Caux Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez assister à notre toute nouvelle comédie musicale Marie-Antoinette, le poison du scandale !
Nouvelle troupe, nouvelle équipe et toujours plus d’émotions…
Cher public, à vos masques !
️
La billetterie en ligne est officiellement ouverte.
➡️ Une billetterie sera également disponible sur place le soir du spectacle.
⚠️ IMPORTANT Les places sont
• non placées • non numérotées
L’achat en ligne ne garantit donc pas de placement particulier.
Il permet simplement
✔️ de fluidifier l’entrée
✔️ de vous accueillir plus rapidement
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À partir de 19h00
Ouverture de la buvette tenue par Fées de la scène
Possibilité de prendre un apéritif avec plateaux fromage & charcuterie préparés par La Fromangerie de Servian.
⚠️ Réservation des plateaux en ligne
⚠️ Paiement directement au fromager sur place
Les réservations sont importantes afin de lui permettre de prévoir les quantités nécessaires.
Plateaux prévus pour environ 4 personnes.
️ Ouverture de la salle et de la billetterie 20h15
Début du spectacle 21h00
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Merci à tous ceux qui feront vivre cette soirée avec nous.
On a hâte de vous plonger dans cette aventure royale, dramatique, moderne et complètement folle. ✨ .
Rue Pierre Pascal Caux 34720 Hérault Occitanie +33 6 14 08 81 85
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English :
Come and see our brand new musical: Marie-Antoinette, le poison du scandale!
A new troupe, a new team and even more excitement…
Dear audience, to your masks!
L’événement COMÉDIE MUSICALE MARIE-ANTOINETTE, LE POISON DU SCANDALE Caux a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34
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