Caux

COMÉDIE MUSICALE MARIE-ANTOINETTE, LE POISON DU SCANDALE

Rue Pierre Pascal Caux Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez assister à notre toute nouvelle comédie musicale Marie-Antoinette, le poison du scandale !

Nouvelle troupe, nouvelle équipe et toujours plus d’émotions…

Cher public, à vos masques !

️

La billetterie en ligne est officiellement ouverte.

➡️ Une billetterie sera également disponible sur place le soir du spectacle.

⚠️ IMPORTANT Les places sont

• non placées • non numérotées

L’achat en ligne ne garantit donc pas de placement particulier.

Il permet simplement

✔️ de fluidifier l’entrée

✔️ de vous accueillir plus rapidement

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À partir de 19h00

Ouverture de la buvette tenue par Fées de la scène

Possibilité de prendre un apéritif avec plateaux fromage & charcuterie préparés par La Fromangerie de Servian.

⚠️ Réservation des plateaux en ligne

⚠️ Paiement directement au fromager sur place

Les réservations sont importantes afin de lui permettre de prévoir les quantités nécessaires.

Plateaux prévus pour environ 4 personnes.

️ Ouverture de la salle et de la billetterie 20h15

Début du spectacle 21h00

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Merci à tous ceux qui feront vivre cette soirée avec nous.

On a hâte de vous plonger dans cette aventure royale, dramatique, moderne et complètement folle. ✨ .

Rue Pierre Pascal Caux 34720 Hérault Occitanie +33 6 14 08 81 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and see our brand new musical: Marie-Antoinette, le poison du scandale!

A new troupe, a new team and even more excitement…

Dear audience, to your masks!

L’événement COMÉDIE MUSICALE MARIE-ANTOINETTE, LE POISON DU SCANDALE Caux a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34