Théâtre Meurtres en Fa Dièse Palais des Arts et du Festival Dinard

Informations pratiques

Dinard

Théâtre Meurtres en Fa Dièse

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Pièce à suspense de Fredéric Valmain

D’après Boileau-Narcejac

Par la Compagnie Théâtrale les Feux de l’Harmattan

Pour la 34e année consécutive, en co-production avec la ville de Dinard, la compagnie les Feux de l’Harmattan propose un spectacle de théâtre durant les mois de juillet et août au Théâtre Claude Debussy.

La compagnie monte Meurtre en Fa Dièse fidèle à ses habitudes de répertoire ; cette pièce à suspense diffère des pièces policières à enquête et permet de présenter un nouvel aspect du théâtre policier. De plus l’époque des années 1940 n’a jamais été l’univers des créations précédentes.

En effet l’intrigue se passe à Lyon pendant l’occupation allemande une femme vivant avec sa demi-sœur attend l’arrivée de son filleul de guerre dans son appartement ; l’arrivée de ce soldat, la visite impromptue de son frère, les intrigues se nouant entre les différents personnages, nous tiennent en haleine jusqu’au dénouement final inattendu.

Cette pièce sera l’occasion aussi d’associer le public au suspense présenté à lui ; une question lui sera posée en cours de spectacle pour juger de sa sagacité.

La mise en scène assurée par Marie-Hélène Janin est de facture sobre et classique. Au service des auteurs, elle se concentre sur la psychologie des personnages leurs rapports entre eux, les problématiques humaines et donc les résonances auprès des spectateurs. Passionnée par la direction d’acteurs, elle est entourée de comédiens de générations différentes qui ont l’habitude de travailler à ses côtés.

Mise en scène Marie-Hélène JANIN

Décor Yves Lemasson

Costumes Nathalie Dagorne

Conception Sonore Victor Joulou

Lumières Jacques Dagorne

Son Loic Pineau

Production Ville de Dinard et Cie les Feux de l’Harmattan

Distribution Arnaud Stephan, Marie-Hélène Janin, Nolwen Briand, Victor Joulou

Avec Marie-Hélène Janin, Arnaud Stephan, Laurent Cazanave, Lyse Moyroud, Victor Joulou, Iwen Casteret, Marion Zinquin, Christine Cornelis, Mila Rybarczyk

Placement assis, numéroté.

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RÉSERVATION

– Sur place à l’Office de Tourisme Dinard Côte d’Emeraude.

– En ligne sur www.ville-dinard.fr (rubrique billetterie) .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

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English :

L’événement Théâtre Meurtres en Fa Dièse Dinard a été mis à jour le 2026-07-22 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme