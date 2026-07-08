THÉÂTRE MIRABEAU L’INSOLENT Palavas-les-Flots
dimanche 15 novembre 2026 · Palavas-les-Flots
Informations pratiques
Palavas-les-Flots
THÉÂTRE MIRABEAU L’INSOLENT
131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
17h
Théâtre Mirabeau l’insolent de François Guérin par la Cie du Café Voltaire
par Les Rid O’Philes
Tarif 8€, gratuit moins de 14 ans et abonnement possible
Chapelle Notre-Dame-de-la-Route
Infos et Réservations www.billetweb.fr/ridophiles-palavas-les-flots .
131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 07 68 80 24 ridophiles@gmail.com
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English : THÉÂTRE MIRABEAU L’INSOLENT
5:00 p.m.
Théâtre à Mirabeau: L’insolent by François Guérin, performed by the Café Voltaire Theater Company
L’événement THÉÂTRE MIRABEAU L’INSOLENT Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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