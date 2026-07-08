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THÉÂTRE MIRABEAU L’INSOLENT Palavas-les-Flots

dimanche 15 novembre 2026 · Palavas-les-Flots

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Adresse
131 Avenue Saint Maurice
Ville
34250 Palavas-les-Flots
Département
Hérault
Tarif
8 8 8

Palavas-les-Flots

THÉÂTRE MIRABEAU L’INSOLENT

131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15
fin : 2026-11-15

Date(s) :
2026-11-15

17h

Théâtre Mirabeau l’insolent de François Guérin par la Cie du Café Voltaire
par Les Rid O’Philes

Tarif 8€, gratuit moins de 14 ans et abonnement possible

Chapelle Notre-Dame-de-la-Route

Infos et Réservations www.billetweb.fr/ridophiles-palavas-les-flots   .

131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 07 68 80 24  ridophiles@gmail.com

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English : THÉÂTRE MIRABEAU L’INSOLENT

5:00 p.m.

Théâtre à Mirabeau: L’insolent by François Guérin, performed by the Café Voltaire Theater Company

L’événement THÉÂTRE MIRABEAU L’INSOLENT Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34

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