Informations pratiques

Palavas-les-Flots

THÉÂTRE MIRABEAU L’INSOLENT

131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

17h

Théâtre Mirabeau l’insolent de François Guérin par la Cie du Café Voltaire

par Les Rid O’Philes

Tarif 8€, gratuit moins de 14 ans et abonnement possible

Chapelle Notre-Dame-de-la-Route

Infos et Réservations www.billetweb.fr/ridophiles-palavas-les-flots .

131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 07 68 80 24 ridophiles@gmail.com

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English : THÉÂTRE MIRABEAU L’INSOLENT

5:00 p.m.

Théâtre à Mirabeau: L’insolent by François Guérin, performed by the Café Voltaire Theater Company

L’événement THÉÂTRE MIRABEAU L’INSOLENT Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34