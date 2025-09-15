Théâtre « Moi, Médée » Espace Robert Hossein Lourdes

À l’occasion de la saison culturelle 2025 2026, la Compagnie du Théâtre du Matin adapte un classique de Sénèque dans la pièce théâtrale « Moi, Médée » à l’espace Robert Hossein à Lourdes le jeudi 19 février 2026 à 20h30.

Derrière la fumée des mythes, surgit une voix celle de Médée. Loin des clichés, la pièce met en lumière une figure féminine à la fois puissante et blessée. Femme, mère, étrangère, Médée se dresse face au monde. Elle a tout donné l’amour, le sang, l’exil et reçoit en retour le mépris de Jason et l’abandon. À travers les mots brûlants de Sénèque, la Cie Théâtre du matin explore les vertiges de la vengeance, la complexité d’un personnage qui refuse d’être effacé. Le seul en scène rallume la flamme de cette héroïne tragique. Médée n’est plus une ombre antique elle est ici, maintenant, et réclame justice.

Lorsque l’amour se change en cendre, c’est la fureur d’une femme qu’on entend tonner et l’on frissonne…

Je serai Médée. Il me reste Médée. Je passe à l’action .

Bord de scène à l’issue de la représentation, rencontrez l’équipe artistique et échangez sur vos impressions.

Durée 1h30

Tout public dès 14 ans.

Tarifs de 6 à 12€.

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57 culture@ville-lourdes.fr

English :

For the 2025 2026 cultural season, the Compagnie du Théâtre du Matin is adapting a Seneca classic in the play « Moi, Médée » at the Espace Robert Hossein in Lourdes on Thursday, February 19, 2026 at 8:30pm.

Behind the smoke of myth, a voice emerges: that of Medea. Far from clichés, the play sheds light on a female figure who is both powerful and wounded. Wife, mother, stranger, Medea stands up to the world. She has given everything love, blood, exile and in return receives Jason’s contempt and abandonment. Through the searing words of Seneca, Cie Théâtre du matin explores the vertigo of vengeance, the complexity of a character who refuses to be erased. The one-woman show rekindles the flame of this tragic heroine. Medea is no longer an ancient shadow: she is here, now, demanding justice.

When love turns to ashes, we hear a woman’s fury thunder, and we shudder?

« I will be Medea. I still have Medea. I’ll take action.

At the end of the performance, meet the artistic team and share your impressions.

Running time: 1h30

For all audiences aged 14 and over.

Prices from 6 to 12?

For information and reservations, please contact us below.

German :

Anlässlich der Kultursaison 2025 2026 adaptiert die Compagnie du Théâtre du Matin einen Klassiker von Seneca in dem Theaterstück « Moi, Médée » im Espace Robert Hossein in Lourdes am Donnerstag, den 19. Februar 2026 um 20.30 Uhr.

Hinter dem Rauch der Mythen taucht eine Stimme auf: die von Medea. Weit entfernt von Klischees beleuchtet das Stück eine Frauenfigur, die zugleich mächtig und verwundet ist. Als Frau, Mutter und Fremde steht Medea der Welt gegenüber. Sie hat alles gegeben Liebe, Blut, Exil und erhält im Gegenzug Jasons Verachtung und Verlassenheit. Mit den brennenden Worten Senecas erforscht die Cie Théâtre du matin die Schwindel erregende Wirkung der Rache und die Komplexität einer Figur, die sich weigert, ausgelöscht zu werden. Das Solo entfacht die Flamme dieser tragischen Heldin neu. Medea ist kein antiker Schatten mehr: Sie ist hier, jetzt, und fordert Gerechtigkeit.

Wenn die Liebe zu Asche wird, ist es der Zorn einer Frau, den wir donnern hören und der uns erschaudern lässt

« Ich werde Medea sein. Ich habe noch Medea. Ich werde zur Tat schreiten.

Treffen Sie sich nach der Vorstellung am Bühnenrand mit dem künstlerischen Team und tauschen Sie sich über Ihre Eindrücke aus.

Dauer: 1,5 Stunden

Für alle Zuschauer ab 14 Jahren.

Preise von 6 bis 12?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale 2025-2026, la Compagnie du Théâtre du Matin adatta uno dei classici di Seneca nello spettacolo « Moi, Médée » all’Espace Robert Hossein di Lourdes giovedì 19 febbraio 2026 alle 20.30.

Dietro il fumo del mito, emerge una voce: quella di Medea. Lontana dai cliché, la pièce mette in luce una figura femminile potente e ferita al tempo stesso. Moglie, madre, straniera, Medea si oppone al mondo. Ha dato tutto amore, sangue, esilio e in cambio riceve il disprezzo e l’abbandono di Giasone. Attraverso le parole di Seneca, la Cie Théâtre du matin esplora la vertigine della vendetta, la complessità di un personaggio che rifiuta di essere cancellato. Il one-woman show riaccende la fiamma di questa eroina tragica. Medea non è più un’ombra antica: è qui, ora, a chiedere giustizia.

Quando l’amore diventa cenere, sentiamo il tuono della furia di una donna e rabbrividiamo?

« Sarò Medea. Ho ancora Medea. Agirò ».

Alla fine dello spettacolo, incontrate il team artistico e discutete le vostre impressioni.

Durata: 1h30

Adatto a tutto il pubblico dai 14 anni in su.

Prezzi da 6 a 12 euro.

Informazioni e modalità di prenotazione qui di seguito.

Espanol :

En el marco de la temporada cultural 2025 2026, la Compagnie du Théâtre du Matin adapta uno de los clásicos de Séneca en la obra « Moi, Médée » en el Espace Robert Hossein de Lourdes el jueves 19 de febrero de 2026 a las 20:30 h.

Tras el humo del mito, emerge una voz: la de Medea. Lejos de los tópicos, la obra arroja luz sobre una figura femenina a la vez poderosa y herida. Mujer, madre, desconocida, Medea se enfrenta al mundo. Lo ha dado todo -amor, sangre, exilio- y a cambio recibe el desprecio y el abandono de Jasón. A través de las mordaces palabras de Séneca, la Cie Théâtre du matin explora el vértigo de la venganza, la complejidad de un personaje que se niega a ser borrado. El espectáculo en solitario reaviva la llama de esta trágica heroína. Medea ya no es una sombra antigua: está aquí, ahora, exigiendo justicia.

Cuando el amor se convierte en cenizas, oímos el trueno de la furia de una mujer y nos estremecemos?

« Seré Medea. Aún soy Medea. Entraré en acción ».

Al final de la representación, reúnase con el equipo artístico y comente sus impresiones.

Duración: 1h30

Apto para todos los públicos a partir de 14 años.

Precios de 6 a 12 euros.

Información y reservas más abajo.

