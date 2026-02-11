Théâtre Monté cristo Salle des fêtes Le Pègue

Théâtre Monté cristo

Salle des fêtes La picarde Le Pègue Drôme

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

Date(s) :

2026-03-06

L’Amicale de Montbrison a le plaisir de vous annoncer une soirée théâtre autour du Comte de Monte-Cristo, avec la compagnie Histoire de Voir de Lyon.

Salle des fêtes La picarde Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 32 07 60 ludovic900@hotmail.fr

English :

The Amicale de Montbrison is pleased to announce an evening of theater based on The Count of Monte Cristo, with the Histoire de Voir company from Lyon.

L’événement Théâtre Monté cristo Le Pègue a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes