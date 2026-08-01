Théâtre musical TOURDUN Tourdun

Informations pratiques

Tourdun

Théâtre musical

TOURDUN Maison du village Tourdun Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19 21:30:00

Date(s) :

2026-08-19

L’originalité sera au rendez-vous à la Maison du village avec **Les Chants d’Ulysse**, un spectacle de théâtre musical inspiré de l’œuvre d’Homère.

Texte Eudes Labrusse, d’après Homère

Création musicale et accompagnement Marianne Faure

Mise en scène Françoise et Eudes Labrusse

À partir de 9 ans. Durée 1 heure.

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TOURDUN Maison du village Tourdun 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 30 77 mairie.tourdun@orange.fr

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English :

Originality is on the agenda at the Maison du Village with **Les Chants d’Ulysse**, a musical theater production inspired by Homer’s work.

Text: Eudes Labrusse, based on Homer

Music and accompaniment: Marianne Faure

Directed by: Françoise and Eudes Labrusse

For ages 9 and up. Running time: 1 hour.

L’événement Théâtre musical Tourdun a été mis à jour le 2026-08-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65