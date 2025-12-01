Théâtre musical Victor par Hugo Gommerville

Théâtre musical Victor par Hugo

48 Route de Voves Gommerville Eure-et-Loir

Tarif : 14 – 14 – EUR

Début : 2026-05-22 20:30:00

Soirée de théâtre musical autour des textes et de la vie de Victor Hugo, portée par le Collectif Passerelles.

Le Collectif Passerelles propose un voyage en musique au cœur de l’univers de Victor Hugo. À partir d’un montage de textes tirés de ses poèmes, romans, discours et correspondances, le spectacle fait apparaître en filigrane la vie de l’écrivain passions amoureuses, combats politiques, exil, deuils et engagement. Porté par trois interprètes, Victor par Hugo mêle jeu théâtral, narration et musique en direct pour offrir un portrait sensible et vivant du continent Hugo . Une soirée de théâtre musical accessible à tous, dès l’adolescence. 14 .

