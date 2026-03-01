Théâtre Nobel et Bertha Sury-près-Léré

Théâtre Nobel et Bertha

Venez nombreux découvrir l’histoire de Bertha von Suttner, première femme Prix Nobel de la Paix.

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la municipalité et la médiathèque André Audebert sont heureuse de vous offrir cette pièce de théâtre Nobel et Bertha par la compagnie Krizo Théâtre

Cette pièce retrace l’histoire de Bertha von Suttner, première femme Prix Nobel de la Paix. 0 .

Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 60 44

English :

Come and discover the story of Bertha von Suttner, the first woman to win the Nobel Peace Prize.

