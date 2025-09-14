Théâtre Novecento Pianiste Montgesty

vendredi 20 février 2026

Théâtre Novecento Pianiste

Montgesty Lot

Tarif : 5 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

On me mettrait la tête en bas que rien ne sortirait de mes poches, même ma trompette, je l’ai vendue, j’ai tout vendu, quoi, mais cette histoire-là… non, cette histoire-là je ne l’ai pas perdue, elle est toujours là, limpide et inexplicable, comme seule la musique pouvait l’être quand elle était jouée, au beau milieu de l’Océan, par le piano magique Novecento .

Né lors d’une traversée, Novecento, à trente ans, n’a jamais mis le pied à terre

Né lors d’une traversée, Novecento, à trente ans, n’a jamais mis le pied à terre. Naviguant sans répit sur l’Atlantique, il passe sa vie les mains posées sur les quatre-vingt-huit touches noires et blanches d’un piano, à composer une musique étrange et magnifique, qui n’appartient qu’à lui la musique de l’Océan dont l’écho se répand dans tous les ports. Sous la forme d’un monologue poétique et joyeux, la forme épurée de la lecture-spectacle allie l’enchantement de la fable aux métaphores vertigineuses.

Cette histoire à l’atmosphère étrange, questionne notre rapport au monde et porte en elle l’impérieuse nécessité d’une mise à distance du réel pour sauver son âme. .

Montgesty 46150 Lot Occitanie

English :

« They’d put me upside down and nothing would come out of my pockets, even my trumpet, I’ve sold it, I’ve sold everything, but that story? no, that story I haven’t lost, it’s still there, clear and inexplicable, as only music could be when it was played, in the middle of the ocean, by Novecento’s magic piano ».

Born on a crossing, Novecento, at the age of thirty, has never set foot on land

German :

« Ich habe sie verkauft, ich habe alles verkauft, aber diese Geschichte? Nein, diese Geschichte habe ich nicht verloren, sie ist immer noch da, klar und unerklärlich, wie es nur die Musik sein kann, wenn sie mitten auf dem Ozean von dem magischen Klavier Novecento gespielt wird.

Novecento wurde auf einer Überfahrt geboren und hat im Alter von dreißig Jahren nie wieder einen Fuß an Land gesetzt

Italiano :

« L’ho venduta, ho venduto tutto, ma quella storia? no, quella storia non l’ho persa, è ancora lì, chiara e inspiegabile, come solo la musica poteva essere quando veniva suonata, in mezzo all’oceano, dal magico pianoforte Novecento ».

Nato durante una traversata, Novecento, all’età di trent’anni, non aveva mai messo piede sulla terraferma

Espanol :

« Lo he vendido, lo he vendido todo, pero esa historia… no, esa historia no la he perdido, sigue ahí, clara e inexplicable, como sólo podía serlo la música interpretada, en medio del océano, por el piano mágico de Novecento ».

Nacido durante una travesía, Novecento, a los treinta años, nunca había pisado tierra firme

