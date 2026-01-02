Théâtre On ne divorce plus A la salle des fêtes Lannemezan

Théâtre On ne divorce plus

A la salle des fêtes 231 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Quand Philippe annonce à ses parents qu’il veut devenir humoriste, leur réponse claque Et sinon, t’as trouvé un vrai boulot ? . Avec humour et sincérité, il revient sur les doutes, rêves et fous rires qui ont jalonné son parcours. Entre confessions hilarantes et réflexions mordantes, Philippe partage son secret d’une vie épanouie ne pas s’emmerder, rire et profiter ! Un one-man-show authentique et décomplexé à ne pas manquer.

Tarifs Plein 15€, réduit 13€. Bar ouvert 1h avant et après. Réservation sur www.le-off.com ou au 06 62 20 18 66.

A la salle des fêtes 231 rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 20 18 66

English :

When Philippe tells his parents that he wants to become a comedian, their response is a resounding And if not, have you got a real job? . With humor and sincerity, he looks back on the doubts, dreams and laughs that have marked his career. Between hilarious confessions and biting reflections, Philippe shares his secret to a fulfilled life: don’t get bored, laugh and enjoy! An authentic, no-holds-barred one-man show not to be missed.

Price Full 15?, reduced 13? Bar open 1h before and after. Reservations at www.le-off.com or 06 62 20 18 66.

