Théâtre On ne veut pas d’hommes dans cette maison Rânes dimanche 8 novembre 2026.

Rânes

Théâtre On ne veut pas d’hommes dans cette maison

Salle multiculturelle Rânes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 15:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Pièce de théâtre en deux actes. .

Salle multiculturelle Rânes 61150 Orne Normandie +33 2 33 67 23 36 theatre.ranes@gmail.com

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English : Théâtre On ne veut pas d’hommes dans cette maison

L’événement Théâtre On ne veut pas d’hommes dans cette maison Rânes a été mis à jour le 2026-06-03 par Terres d’Argentan Intercom