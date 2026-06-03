Théâtre On ne veut pas d’hommes dans cette maison Rânes
Théâtre On ne veut pas d’hommes dans cette maison Rânes dimanche 8 novembre 2026.
Rânes
Théâtre On ne veut pas d’hommes dans cette maison
Salle multiculturelle Rânes Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 15:00:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Pièce de théâtre en deux actes. .
Salle multiculturelle Rânes 61150 Orne Normandie +33 2 33 67 23 36 theatre.ranes@gmail.com
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English : Théâtre On ne veut pas d’hommes dans cette maison
L’événement Théâtre On ne veut pas d’hommes dans cette maison Rânes a été mis à jour le 2026-06-03 par Terres d’Argentan Intercom
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