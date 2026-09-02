Théâtre On s’attache Back Step Théâtre Vichy

Informations pratiques

Vichy

Théâtre On s’attache

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

Curiste, demandeur d’emploi, CE Partenaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 20:30:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-18 2026-12-19 2026-12-20

On parle toujours de la première fois. Mais laquelle ? Et si on s’attardait sur les premières fois qui construisent les débuts d’une relation ?

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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr

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English :

We’re always talking about the first time. But which one? What if we focused on the first times that shape the early stages of a relationship?

L’événement Théâtre On s’attache Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations