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AGENDA · Vichy

Théâtre On s’attache Back Step Théâtre Vichy

vendredi 18 décembre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Back Step Théâtre
Adresse
18 boulevard des Graves
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
17 17 17 Tarif réduit Curiste, demandeur d'emploi, CE Partenaire

Vichy

Théâtre On s’attache

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit
Curiste, demandeur d’emploi, CE Partenaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:30:00
fin : 2026-12-19

Date(s) :
2026-12-18 2026-12-19 2026-12-20

On parle toujours de la première fois. Mais laquelle ? Et si on s’attardait sur les premières fois qui construisent les débuts d’une relation ?
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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84  contact@vichydestinations.fr

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English :

We’re always talking about the first time. But which one? What if we focused on the first times that shape the early stages of a relationship?

L’événement Théâtre On s’attache Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations

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