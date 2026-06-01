Théâtre : “On va s’aimer !”, Foyer Communal des Druilles, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Théâtre : “On va s’aimer !” Samedi 13 juin, 19h30 Foyer Communal des Druilles Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T19:30:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T19:30:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00

Foyer Communal des Druilles 1 place de la Paix, 30140 Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille 30140 Gard Occitanie

L’histoire de quatre femmes de quatre générations différentes. Un huis clos savoureux et comique. Théâtre Spectacle