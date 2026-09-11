Théâtre Oui? Rayon vert Saint-Valery-en-Caux
mardi 17 novembre 2026 · Rayon vert · Saint-Valery-en-Caux
Informations pratiques
Saint-Valery-en-Caux
Théâtre Oui?
Rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
Trois jeunes ami·es cinéastes se retrouvent en réunion de travail pour imaginer leur premier film, mais très vite, quelque chose déraille. Un léger malaise gagne le groupe et la communication se fragilise à mesure qu’ils tentent de trouver une solution à leurs difficultés. Visiblement le groupe tourne en rond. Entre eux s’installe un rapport de force inédit qu’il leur faudrait parvenir à dépasser, révélant ce qui se joue sous la surface tensions, impostures et désirs contrariés.
Avec un humour grinçant, le trio dissèque les illusions du travail en groupe et la peur de ne pas être à la hauteur. Entre situations familières et dérives inattendues, le spectacle glisse vers l’absurde.
Spectacle accueilli dans le cadre du Festival En Attendant l’Éclaircie, festival de la jeune création théâtrale normande
Au Rayon vert à 20h.
Durée 1H
8 ans + .
Rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41
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English : Théâtre Oui?
L’événement Théâtre Oui? Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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