Théâtre Panique au ministère 2 La candidate Casino Barrière Deauville Deauville
dimanche 24 janvier 2027 · Casino Barrière Deauville · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Théâtre Panique au ministère 2 La candidate
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-24 16:00:00
fin : 2027-01-24
Date(s) :
2027-01-24
La joyeuse galaxie de personnages de Panique au Ministère reprend du service. Et cette fois, c’est dans la course à l’Élysée !
La joyeuse galaxie de personnages de Panique au Ministère reprend du service. Et cette fois, c’est dans la course à l’Élysée ! En effet, Cécile Bouquigny a pris du grade depuis le dernier opus elle est actuellement Ministre de la Jeunesse et des Sports. Sur un coup de tête (et à trois mois de la fin de ses fonctions), elle décide de se présenter à l’élection présidentielle. En faisant valser un équilibre déjà précaire, elle va, une fois encore, semer la panique au ministère… .
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14
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English : Théâtre Panique au ministère 2 La candidate
The cheerful cast of characters from *Panic at the Ministry* is back in action. And this time, they’re in the race for the Élysée!
L’événement Théâtre Panique au ministère 2 La candidate Deauville a été mis à jour le 2026-08-13 par OT SPL Deauville
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