Théâtre Panique au ministère 2 La candidate Casino Barrière Deauville Deauville

Informations pratiques

Deauville

Théâtre Panique au ministère 2 La candidate

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-24 16:00:00

fin : 2027-01-24

Date(s) :

2027-01-24

La joyeuse galaxie de personnages de Panique au Ministère reprend du service. Et cette fois, c’est dans la course à l’Élysée !

La joyeuse galaxie de personnages de Panique au Ministère reprend du service. Et cette fois, c’est dans la course à l’Élysée ! En effet, Cécile Bouquigny a pris du grade depuis le dernier opus elle est actuellement Ministre de la Jeunesse et des Sports. Sur un coup de tête (et à trois mois de la fin de ses fonctions), elle décide de se présenter à l’élection présidentielle. En faisant valser un équilibre déjà précaire, elle va, une fois encore, semer la panique au ministère… .

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14

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English : Théâtre Panique au ministère 2 La candidate

The cheerful cast of characters from *Panic at the Ministry* is back in action. And this time, they’re in the race for the Élysée!

L’événement Théâtre Panique au ministère 2 La candidate Deauville a été mis à jour le 2026-08-13 par OT SPL Deauville