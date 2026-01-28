Théâtre Parsac Parsac-Rimondeix
Théâtre Parsac Parsac-Rimondeix samedi 7 mars 2026.
Théâtre Parsac
Salle Polyvalente Parsac-Rimondeix Creuse
Tarif : – – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-08
Sketchs et Pièces comiques par la Joyeuse Troupe du Théâtre de Parsac
Plus de 2 heures de spectacles Rires garantis ! .
Salle Polyvalente Parsac-Rimondeix 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 21 10 85 patrice.arnaud@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre Parsac Parsac-Rimondeix a été mis à jour le 2026-01-26 par Creuse Confluence Tourisme