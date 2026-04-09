Pelleport

THEATRE

CAFÉ ASSOCIATIF Pelleport Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

La café associatif de Pelleport organise une soirée théâtre !

Nathalie Reynaud, explique Celle pièce ayant pour titre Sacrée Famille met en scène une famille idéale ou presque, qui transporte le public d’annonces surprenantes en rebondissement divers. On rit, on est ému ou même on s’inquiète pour cette drôle de famille qui pourrait bien être la nôtre. . Réservation conseillée. 0 .

CAFÉ ASSOCIATIF Pelleport 31480 Haute-Garonne Occitanie kfe.associatif.pelleport@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The café associatif in Pelleport is organizing a theater evening!

L’événement THEATRE Pelleport a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE