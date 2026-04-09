THEATRE Pelleport
THEATRE Pelleport samedi 2 mai 2026.
Pelleport
THEATRE
CAFÉ ASSOCIATIF Pelleport Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
La café associatif de Pelleport organise une soirée théâtre !
Nathalie Reynaud, explique Celle pièce ayant pour titre Sacrée Famille met en scène une famille idéale ou presque, qui transporte le public d’annonces surprenantes en rebondissement divers. On rit, on est ému ou même on s’inquiète pour cette drôle de famille qui pourrait bien être la nôtre. . Réservation conseillée. 0 .
CAFÉ ASSOCIATIF Pelleport 31480 Haute-Garonne Occitanie kfe.associatif.pelleport@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The café associatif in Pelleport is organizing a theater evening!
L’événement THEATRE Pelleport a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Pelleport (Haute-Garonne)
- VIDE GRENIER Pelleport 31 mai 2026