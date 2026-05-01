THEATRE Pelleport

Pelleport

THEATRE

CAFÉ ASSOCIATIF Pelleport Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le café associatif de Pelleport vous invite à une soirée théâtre exceptionnelle le samedi 23 mai 2026 à 20h30, sur la place de la mairie. Un rendez-vous culturel à ne pas manquer pour les amateurs de spectacle vivant et de textes engagés.

À l’affiche, la compagnie du Théâtre des Trois Oliviers présente “Conscience contre violence”, une adaptation inspirée de l’œuvre de Stefan Zweig. Portée par l’interprétation intense d’Alexandre Bernhardt et mise en scène par Antoine Du Jeu, cette pièce propose une réflexion profonde et actuelle sur la tolérance, la liberté de pensée et les dérives de l’intolérance. À travers un texte puissant et une mise en scène sobre et percutante, le spectacle interroge notre rapport aux convictions et à la violence, dans une atmosphère à la fois intime et captivante. Cette soirée théâtre à Pelleport est l’occasion de vivre une expérience culturelle de qualité dans un cadre convivial et accessible. Le café associatif, véritable lieu de rencontre et de partage, vous accueille dans une ambiance chaleureuse, propice aux échanges autour du spectacle. Que vous soyez passionné de théâtre, curieux de découvrir une création engagée ou simplement en quête d’une sortie culturelle près de chez vous, cet événement saura vous séduire. Il s’inscrit dans une programmation locale dynamique, mettant à l’honneur des artistes et des œuvres qui font sens. Pensez à arriver en avance pour profiter pleinement de la soirée et du cadre du café associatif. 0 .

CAFÉ ASSOCIATIF Pelleport 31480 Haute-Garonne Occitanie kfe.associatif.pelleport@gmail.com

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English :

The café associatif de Pelleport invites you to an exceptional evening of theater on Saturday, May 23, 2026 at 8:30pm, in the town hall square. A not-to-be-missed cultural event for fans of live performance and committed writing.

L’événement THEATRE Pelleport a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE