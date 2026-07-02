THEATRE Pelleport

Informations pratiques

Pelleport

THEATRE

CAFÉ ASSOCIATIF Pelleport Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Plongez au cœur d’un théâtre puissant et captivant avec Le Repas des Fauves , une pièce adaptée de l’œuvre de Vahé Katcha par la Compagnie Ombres & Couleurs.

Rendez-vous le samedi 17 octobre 2026 à Pelleport pour une soirée où suspense, émotions et réflexion se mêlent dans une mise en scène signée Nathalie Reynaud.

L’histoire se déroule à Paris sous l’Occupation. Alors qu’un groupe d’amis se réunit pour partager un repas, deux officiers allemands sont abattus à proximité. En représailles, un commandant exige que deux convives soient livrés en échange de la liberté des autres. Ce huis clos haletant confronte les personnages à un choix impossible et révèle, au fil des échanges, leurs peurs, leurs convictions, leurs failles et leur humanité. Jusqu’où peut-on aller pour sauver sa propre vie ? Que reste-t-il de nos valeurs lorsque tout bascule ?

Interprétée par une troupe de comédiens passionnés, cette adaptation donne toute sa force à une œuvre devenue un classique du théâtre contemporain. Entre tension dramatique, profondeur psychologique et questionnements universels, Le Repas des Fauves captive le public du début à la fin et invite chacun à réfléchir sur le courage, la solidarité et les dilemmes moraux en temps de guerre.

Cette représentation est proposée avec une entrée au chapeau, afin de rendre la culture accessible à tous. Chacun est libre de soutenir la compagnie selon ses envies et ses moyens. 0 .

CAFÉ ASSOCIATIF Pelleport 31480 Haute-Garonne Occitanie kfe.associatif.pelleport@gmail.com

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English :

Immerse yourself in a powerful and captivating theatrical experience with %AB Le Repas des Fauves %BB, a play adapted from Vahé Katcha’s work by the Ombres & Couleurs theater company.

L’événement THEATRE Pelleport a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE