Théâtre Prends garde à toi ! Encagnane Aix-en-Provence

Théâtre Prends garde à toi !

Jeudi 23 avril 2026 à partir de 18h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Au carrefour du théâtre et de l’art lyrique, cette pièce est issue de la rencontre entre une structure sociale, Le Relais des Possibles, et une compagnie de théâtre musical, macompagnie.

Jeanne Béziers, autrice et metteuse en scène, est allée à la rencontre des femmes hébergées au Relais des Possibles et témoigne de leurs histoires en les mêlant à l’opéra de Bizet.



● Texte de Jeanne Béziers.

D’après les témoignages des femmes hébergées au Relais des Possibles.

D’après des extraits de l’opéra Carmen, livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy.

● Musique de Martin Mabz D’après Georges Bizet

● Mise en scène Jeanne Béziers et Gerhard Willert

● Comédiens Isabelle Desmero, Jeanne Béziers, Martin Mabz et Jean-Philippe Barrios ou Samuel Bobin

● Régie Olivier Laurès ou Julien Hô Kim



Avec le soutien de l’Ouvre-Boîte, d’Aix-en-Provence, de la Métropole Aix-Marseille-Provence, du Département des Bouches du Rhône, le CNM et de la SPEDIDAM.



// La compagnie macompagnie /

macompagnie est une compagnie de théâtre musical. Ses créations pluridisciplinaires explorent la mixité des genres et le langage sous toutes ses formes. Sensible au sujet de l’émancipation et de la liberté, elle veut donner la parole à ceux qui ne disent pas. Jeanne Béziers, autrice et metteuse en scène de la compagnie travaille depuis plusieurs années sur l’oralité, ou comment passer de la parole vive à la scène. Le texte de Prends Garde à Toi ! a été édité en juillet 2024 aux éditions Les Bras Nus.



Depuis 10 ans, macompagnie a donné plus de 300 représentations en France et à l’étranger. Elle est régulièrement présente au festival OFF d’Avignon, sur les scènes parisiennes et de la région Sud, accompagnée dans plusieurs de ses projets par des théâtres. Associée au Centre Dramatique des Villages du Haut-Vaucluse en 2020 et 2021, elle est actuellement associée au Théâtre de L’Ouvre-Boîte et au Relais des Possibles à Aix-en-Provence.



À côtés de ses créations, macompagnie mène des actions culturelles à destination des publics, enfants, jeunes, ou amateurs. .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

At the crossroads of theater and lyrical art, this play is the result of a meeting between a social structure, Le Relais des Possibles, and a musical theater company, macompagnie.

