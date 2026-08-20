Théâtre – Quand viendra la vague – Mardis de Baudry, Salle Marcel Baudry, Le Pouliguen
mardi 29 septembre 2026 · Salle Marcel Baudry · Le Pouliguen
Informations pratiques
Théâtre – Quand viendra la vague – Mardis de Baudry Mardi 29 septembre, 20h30 Salle Marcel Baudry Loire-Atlantique
– Entrée: 5
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T20:30:00+02:00 – 2026-09-29T21:40:00+02:00
Fin : 2026-09-29T20:30:00+02:00 – 2026-09-29T21:40:00+02:00
Une fable écologique écrite par Alice Zeniter et mise en scène par Clara Chamoux – Collectif Réplicantes.
Au sommet d’un rocher, Mathéo et Letizia voient les eaux monter. Pour tromper l’attente, ils se lancent dans un jeu d’anticipation : qui méritera d’être sauvé lorsque la vague arrivera ?
Avec humour, poésie et une pointe d’absurde, cette fable apocalyptique interroge notre rapport à l’autre et au monde. Qui choisir de sauver ?
Comment faire société face à l’urgence climatique ?
Peut-on pardonner et accueillir ceux qui nous ont blessés ?
Une pièce sensible et percutante qui, sans jamais moraliser, nous invite à réfléchir à nos choix, nos contradictions et notre humanité face à un monde en pleine mutation.
Placement libre. Places assises.
Tout public à partir de 8 ans.
**Ouverture de la billetterie à compter du samedi 5 septembre. **
***En vente dans les différents bureaux de La Baule – Presqu’île de Guérande Tourisme, par téléphone au 02 40 24 34 44 ou sur notre site internet. ***
Billet non échangeable et non remboursable.
Une fable écologique écrite par Alice Zeniter et mise en scène par Clara Chamoux – Collectif Réplicantes. Tout public à partir de 8 ans.
Salle Marcel Baudry 8 rue du Maréchal Joffre, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}]
Une fable écologique écrite par Alice Zeniter et mise en scène par Clara Chamoux – Collectif Réplicantes. Au sommet d’un rocher, Mathéo et Letizia voient les eaux monter.
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