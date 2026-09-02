Théâtre Quelques maux d’amour Back Step Théâtre Vichy

Informations pratiques

Vichy

Théâtre Quelques maux d’amour

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

Curiste, demandeur d’emploi, CE Partenaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 17:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-06 2026-11-07 2026-11-08

Une chambre d’hôtel. Un écrivain en panne d’inspiration. Une femme de ménage en proie à des TOC et à la répartie facile. Une rencontre improbable !

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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr

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English :

A hotel room. A writer suffering from writer’s block. A housekeeper plagued by OCD and a sharp tongue. An unlikely encounter!

L’événement Théâtre Quelques maux d’amour Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations