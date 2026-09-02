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AGENDA · Vichy

Théâtre Quelques maux d’amour Back Step Théâtre Vichy

vendredi 6 novembre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Back Step Théâtre
Adresse
18 boulevard des Graves
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
17 17 17 Tarif réduit Curiste, demandeur d'emploi, CE Partenaire

Vichy

Théâtre Quelques maux d’amour

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit
Curiste, demandeur d’emploi, CE Partenaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 17:00:00
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-06 2026-11-07 2026-11-08

Une chambre d’hôtel. Un écrivain en panne d’inspiration. Une femme de ménage en proie à des TOC et à la répartie facile. Une rencontre improbable !
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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84  contact@vichydestinations.fr

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English :

A hotel room. A writer suffering from writer’s block. A housekeeper plagued by OCD and a sharp tongue. An unlikely encounter!

L’événement Théâtre Quelques maux d’amour Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations

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