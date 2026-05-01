Haimps

Théâtre Recettes déjantées

Salle municipale Haimps Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – EUR

Gratuit pour les enfants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Spectacle théâtral burlesque et absurde



Bénéfices au profit de l’association des parents d’élèves de Haimps-Sonnac

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Salle municipale Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 69 68 60

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English :

A burlesque and absurd theatre show

Proceeds go to the Haimps-Sonnac Parents’ Association

L’événement Théâtre Recettes déjantées Haimps a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge