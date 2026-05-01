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Théâtre Recettes déjantées Haimps

Théâtre Recettes déjantées Haimps samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle municipale

Ville : 17160 Haimps

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 7 7 Gratuit pour les enfants

Haimps

Théâtre Recettes déjantées

Salle municipale Haimps Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – EUR

Gratuit pour les enfants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Spectacle théâtral burlesque et absurde

Bénéfices au profit de l’association des parents d’élèves de Haimps-Sonnac
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Salle municipale Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 69 68 60 

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English :

A burlesque and absurd theatre show

Proceeds go to the Haimps-Sonnac Parents’ Association

L’événement Théâtre Recettes déjantées Haimps a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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