Théâtre Recettes déjantées Haimps
Théâtre Recettes déjantées Haimps samedi 30 mai 2026.
Haimps
Théâtre Recettes déjantées
Salle municipale Haimps Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – EUR
Gratuit pour les enfants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Spectacle théâtral burlesque et absurde
Bénéfices au profit de l’association des parents d’élèves de Haimps-Sonnac
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Salle municipale Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 69 68 60
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English :
A burlesque and absurd theatre show
Proceeds go to the Haimps-Sonnac Parents’ Association
L’événement Théâtre Recettes déjantées Haimps a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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