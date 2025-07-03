Théâtre récit « Amglo ou la vie de Narcisse Pelletier »

Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12 21:45:00

Date(s) :

2026-02-12

Dans la tradition orale, on dit souvent que c’est l’histoire qui choisit son interprète. Amoureux des destins en marge, Gérard Potier nous conte l’histoire extraordinaire et tragique de Narcisse Pelletier.

Ou comment un mousse abandonné en Australie à la fin du XIXe siècle fut recueilli et baptisé Amglo par des aborigènes avant d’être rapatrié et devenir un phénomène de foire.

Sa nouvelle création, Amglo ou la vie de Narcisse Pelletier, sur une musique de François Marillier, redonne vie et parole, à un enfant, curieux de découvrir un monde peuplé au XIXe siècle de légendes et de chimères, qui décida de s’embarquer à bord d’un navire. L’enfant sera abandonné en Australie. Devenu un aborigène du nom d’Amglo, il trouve là-bas une famille et une terre d’élection. C’est sans compter la volonté de ses compatriotes de rapatrier le petit sauvage . Tatoué, scarifié, exilé, il se retrouve en France, incapable de danser autrement qu’avec les rituels de sa famille australienne. Exhibé dans des foires, le voici à jamais sans terre et sans attache.

L’enfance, l’abandon, l’instinct de survie sont autant de thèmes dans lesquels l’auteur et metteur en scène s’est reconnu face à ce frère de solitude et de mélancolie. Il nous le fait découvrir à partir d’une riche documentation, pour l’accompagner jusqu’à la rive d’une mémoire collective.

Théâtre récit

Durée 1h15

Placement numéroté

Tarif C 10€ à 18€ .

Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

English :

In oral tradition, it is often said that it is the story that chooses its interpreter. Gérard Potier, a lover of marginal destinies, tells us the extraordinary and tragic story of Narcisse Pelletier.

German :

In der mündlichen Überlieferung heißt es oft, dass die Geschichte ihren Interpreten selbst auswählt. Gérard Potier, der sich für Schicksale am Rande der Gesellschaft interessiert, erzählt uns die außergewöhnliche und tragische Geschichte von Narcisse Pelletier.

Italiano :

Nella tradizione orale si dice spesso che è la storia a scegliere il suo interprete. Gérard Potier, amante delle storie dei margini, ci racconta la straordinaria e tragica storia di Narcisse Pelletier.

Espanol :

En la tradición oral, se suele decir que es la historia la que elige a su intérprete. Gérard Potier, amante de las historias de los márgenes, nos cuenta la extraordinaria y trágica historia de Narcisse Pelletier.

L’événement Théâtre récit « Amglo ou la vie de Narcisse Pelletier » Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin