Théâtre Saint-Lô > Planètes / Cie L’octogonale Saint-Lô

Informations pratiques

Saint-Lô

Théâtre Saint-Lô > Planètes / Cie L’octogonale

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-06 19:00:00

fin : 2027-02-06

Date(s) :

2027-02-06

Jérôme Brabant déploie une vision poétique du système solaire où se révèle une danse organique, en totale symbiose avec la musique du duo Philip / Schneider. Une traversée chorégraphique et chantée qui invite à laisser dériver son imaginaire vers les mystères du cosmos et du souffle du vivant.

Dans Planètes, sept danseurs et deux chanteuses incarnent un système solaire en mouvement, créent une danse cosmique où chaque corps devient matière pierre, glace, gaz, etc. Les notes légères des musiciennes s’étirent et se fondent dans des nappes qui laissent imaginer le chant des étoiles et une atmosphère en apesanteur.

La gestuelle est précise, nette, inspirée par l’observation des formes courbes et organiques des mouvements des planètes. Mais chacun des interprètes tient sa propre partition, comme chaque corps céleste a sa propre orbite. La pièce explore l’ordre et le chaos, évoquant une quête d’harmonie face aux dérèglements du monde.

Tout public 50min

Conception et chorégraphie Jérôme Brabant

Aide à la dramaturgie Kitsou Dubois Danse Jérôme Brabant, Alexandra Damasse, Valentin Mériot, Yves Mwamba, Emma Noël, Manuèle Robert, Lucie Vaugeois

Composition et chant Philip | Schneider (Josephine Philip, Hannah Schneider)

Univers sonore Philip | Schneider et Nicolas Martz

Création lumière Françoise Michel Régie générale Laura Molitor

Coordination des costumes Aude Desigaux Tenues Henrik Vibskov

Scénographie Jérôme Brabant et Françoise Michel

Photo Vincent VDH. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49 theatre@saint-lo.fr

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English : Théâtre Saint-Lô > Planètes / Cie L’octogonale

L’événement Théâtre Saint-Lô > Planètes / Cie L’octogonale Saint-Lô a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Saint-Lô