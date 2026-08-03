Informations pratiques

Saint-Lô

Théâtre Saint-Lô > Sous l’arbre (miniature) / Cie À demain mon amour

Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Une jeune femme se balade en forêt, trouve un endroit pour s’arrêter, à l’ombre d’un arbre bienveillant. Elle sort de son sac un livre et commence à lire avec délice. Soudain un cerf majestueux s’invite dans le tableau. La musique s’accélère, la nature s’affole. Commence alors une danse fantastique entre la femme et l’animal…

Sous l’arbre (miniature), qui a été créé au contact de personnes très âgées, est un miroir au spectacle Sous l’arbre destiné aux tout-petits (saison 23/24). Il aborde les mêmes thématiques, la cohabitation entre l’humain et la nature et la contemplation de sa beauté.

De courte durée et pour une très petite jauge, Sous l’arbre (miniature) joue plusieurs fois par jour et propose une expérience unique aux spectateurs.

En partenariat avec la Médiathèque La Source, une sélection d’œuvres en lien avec le spectacle sera proposée en parallèle des représentations (livres, musiques, films).

HORS LES MURS Médiathèque La Source

Matinée 11h/11h30/12h

Après-midi 14h30/15h/15h30

Tout public 20min

Mise en scène Guillaume Hunout

Interprétation Mila Baleva, Pierre Tual en alternance avec Guillaume Hunout

Scénographie Guillaume Hunout assisté de Mila Baleva et Pierre Tual Marionnettes Pierre Tual et Polina Borisova

Musique Guillaume Hunout. .

Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49 theatre@saint-lo.fr

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English : Théâtre Saint-Lô > Sous l’arbre (miniature) / Cie À demain mon amour

L’événement Théâtre Saint-Lô > Sous l’arbre (miniature) / Cie À demain mon amour Saint-Lô a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Saint-Lô