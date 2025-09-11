Théâtre salle des fêtes Saint-Vincent-la-Châtre
Théâtre salle des fêtes Saint-Vincent-la-Châtre samedi 28 février 2026.
Théâtre
salle des fêtes Route de chef boutonne Saint-Vincent-la-Châtre Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-02-28
Représentation de 3 pièces de théâtre.
Samedi 28/02 20h30
Dimanche 01/03 14h30
Samedi 7/03 20h30
Dimanche 8/03 14h30
Vendredi 13/03 20h30
Samedi 14/03 20h30
Vendredi 20/03 20h30
Samedi 21/03 20h30 .
salle des fêtes Route de chef boutonne Saint-Vincent-la-Châtre 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 39 52 20 amicalelaique79@gmail.com
English : Théâtre
German : Théâtre
Italiano :
Espanol : Théâtre
L’événement Théâtre Saint-Vincent-la-Châtre a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Pays Mellois