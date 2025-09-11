Théâtre salle des fêtes Saint-Vincent-la-Châtre

Théâtre salle des fêtes Saint-Vincent-la-Châtre samedi 28 février 2026.

Théâtre

salle des fêtes Route de chef boutonne Saint-Vincent-la-Châtre Deux-Sèvres

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-21

2026-02-28

Représentation de 3 pièces de théâtre.

Samedi 28/02 20h30

Dimanche 01/03 14h30

Samedi 7/03 20h30

Dimanche 8/03 14h30

Vendredi 13/03 20h30

Samedi 14/03 20h30

Vendredi 20/03 20h30

Samedi 21/03 20h30 .

salle des fêtes Route de chef boutonne Saint-Vincent-la-Châtre 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 39 52 20 amicalelaique79@gmail.com

