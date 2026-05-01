La Salvetat-sur-Agout

THÉÂTRE SEPT JOURS SUR SÈTE

Salle des fêtes La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Pièce humoristique de Daniel Villanova, avec la complicité de Carmen Rueda Sept jours sur Sète .

Cette pièce est mise en place avec la complicité de Carmen Rueda, il s’agit de l’histoire de la ville de Sète qui effectue une demande de jumelage à Bourougnan.

La mairie du village décide d’envoyer Lucette pendant sept jours dans l’île singulière pour apprécier le niveau de la déconnante sétoise. .

Salle des fêtes La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 60 46 culture.tradition@wanadoo.fr

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English : THÉÂTRE SEPT JOURS SUR SÈTE

Comedy by Daniel Villanova, with the complicity of Carmen Rueda Sept jours sur Sète .

L’événement THÉÂTRE SEPT JOURS SUR SÈTE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 ADT34