[Théâtre] Silence on tourne Espace Guy de Maupassant Offranville

Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
La troupe ados de l’association Offranvillaise Le Petit Théâtre du Colombier propose une nouvelle représentation de la pièce Silence on tourne , un rendez-vous à ne pas manquer pour qui aime le spectacle vivant et encourager de jeunes comédiens amateurs.
Dans l’écrin de l’Espace Maupassant, voici une nouvelle soirée culturelle et de qualité à venir vivre à Offranville.
Réservations par téléphone conseillées. .
Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 78 41 51 69
