[Théâtre] Silence on tourne Espace Guy de Maupassant Offranville

[Théâtre] Silence on tourne

Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

La troupe ados de l’association Offranvillaise Le Petit Théâtre du Colombier propose une nouvelle représentation de la pièce Silence on tourne , un rendez-vous à ne pas manquer pour qui aime le spectacle vivant et encourager de jeunes comédiens amateurs.

Dans l’écrin de l’Espace Maupassant, voici une nouvelle soirée culturelle et de qualité à venir vivre à Offranville.

Réservations par téléphone conseillées. .

+33 6 78 41 51 69

