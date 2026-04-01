Théâtre Solitarité Centre culturel Ambille Arette

Arette

Théâtre Solitarité

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18 22:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Avec un théâtre populaire, comique et décapant, les pièces que la Petite Troupe des Bords du Néez présente sont des pieds de nez aux idées reçues et aux certitudes, à l’abus de pouvoir et aux bonnes consciences. La pièce tourne en dérision différents types de discours, qui sous les belles paroles de la bien-pensance, laissent deviner un non-dit plutôt sombre et inavouable. Le sujet aurait pu être traité avec gravité, mais la charge burlesque des personnages donne au spectacle la tonalité d’une comédie grinçante.

Solitarité de Gianima Carbunariu par la Petite Troupe des Bords du Néez.

Libre participation. .

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59

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English : Théâtre Solitarité

L’événement Théâtre Solitarité Arette a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn