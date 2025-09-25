Théâtre Stand Up Place Jules Ferry Bressuire

Théâtre Stand Up

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-02

Date(s) :

2026-03-02

Faire rire, seul(e) en scène, c’est un peu comme sauter sans parachute.

À l’enseigne du comédie club , l’auteur-metteur en scène et réalisateur Mohamed El Khatib conçoit avec huit aspirants stand-uppers un spectacle qui redonne ses lettres de noblesses à cet art de la parole directe. La force d’un art libérateur, transgressif et rassembleur !

À partir de 14 ans. .

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr

English : Théâtre Stand Up

German : Théâtre Stand Up

Italiano :

Espanol : Théâtre Stand Up

L’événement Théâtre Stand Up Bressuire a été mis à jour le 2025-09-21 par OT Bocage Bressuirais