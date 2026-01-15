Théâtre sur tréteaux Clémont

Théâtre sur tréteaux

Château de Lauroy Clémont Cher

Tarif : 10 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Avec Théâtres sur tréteaux, la Compagnie L’Émergence revisite l’histoire du Théâtre à travers une rétrospective vive et accessible, éclairant avec humour et sensibilité les grandes questions qui entourent cette forme d’art depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui.

Porté par une troupe complice, ce spectacle chaleureux, drôle et parfois émouvant rappelle que le théâtre n’a pas besoin de murs pour exister il lui suffit d’un lieu, d’un public et du plaisir partagé de raconter des histoires.

Organisé par la Communauté de communes Sauldre et Sologne 10 .

Château de Lauroy Clémont 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 85 22

English :

With Théâtres sur tréteaux, Compagnie L?Émergence revisits the history of theater through a lively and accessible retrospective, illuminating with humor and sensitivity the major issues surrounding this art form from its origins to the present day.

