Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes

Début : 2026-02-05 20:30:00

2026-02-05

2026-02-05

À l’occasion de la saison culturelle 2025 2026, Emmanuel Adely et le groupe Merci arrivent à l’espace R. Hossein pour vous présenter la pièce de théâtre « Trois contes et quelques » le jeudi 5 février 2026 à 20h30.

Des princes en costume blanc aux miroirs magiques en passant par des bals qui finissent à minuit, des petits chaperons rouges, des pommes empoisonnées, des chevillettes et bobinettes censées ouvrir les portes, des nains sifflotant et des souliers de verre sans marque. Les grandes personnes, ressassent ces sornettes depuis des siècles, prises en otage par les enfants qui refusent de s’endormir. Ces Trois contes et quelques écrits par Emmanuel Adely proposent enfin d’écouter ces histoires sans eux, en claquant la porte et leur interdisant l’accès avant 12 ans, et toc !

Le groupe Merci passe Charles Perrault à la moulinette. Un spectacle caustique et jubilatoire qui fait grincer les chevillettes !

TROIS CONTES ET QUELQUES production groupe Merci | coproduction avec Pronomade(s), Centre National des Arts de la Rue et de L’Espace Public, Encausse-les-Thermes | soutiens de la DRAC Occitanie ; Ville de Toulouse ; Conseil départemental de la Haute-Garonne (aide à la création) | accueil en résidences Pronomade(s), Centre National des Arts de la Rue et de L’Espace Public, Encausse-les-Thermes ; Compagnie 111 Aurélien Bory / Ancien Théâtre de la Digue.

Bord de scène à l’issue de la représentation, rencontrez l’équipe artistique afin d’échanger sur vos impressions.

En partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Durée 1h10

Tout public dès 12 ans.

Tarifs de 6 à 12€.

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55 accueil@parvis.net

English :

For the 2025 2026 cultural season, Emmanuel Adely and the Merci group are coming to Espace R. Hossein to present the play « Trois contes et quelques » on Thursday, February 5, 2026 at 8:30pm.

From princes in white suits to magic mirrors, balls that end at midnight, little red hoods, poisoned apples, pegs and bobbins supposed to open doors, whistling dwarfs and unbranded glass shoes. Grown-ups have been rehashing these tales for centuries, held hostage by children who refuse to go to sleep. Emmanuel Adely?s Trois contes et quelques (Three Tales and a Few) suggest that we finally listen to these stories without them, by slamming the door and forbidding them access before the age of 12, and toc!

The Merci group puts Charles Perrault through the mill. It’s a caustic, jubilant show that’s sure to make pegs creak!

TROIS CONTES ET QUELQUES production groupe Merci | coproduction with Pronomade(s), Centre National des Arts de la Rue et de L?Espace Public, Encausse-les-Thermes | support from DRAC Occitanie; Ville de Toulouse; Conseil départemental de la Haute-Garonne (creation grant) | residencies at Pronomade(s), Centre National des Arts de la Rue et de L?Espace Public, Encausse-les-Thermes ; Compagnie 111 ? Aurélien Bory / Ancien Théâtre de la Digue.

At the end of the performance, meet the artistic team to discuss your impressions.

In partnership with Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Running time: 1h10

For all audiences aged 12 and over.

Prices from 6 to 12?

For information and reservations, please contact us below.

German :

Anlässlich der Kultursaison 2025 2026 kommen Emmanuel Adely und die Gruppe Merci in den Espace R. Hossein, um Ihnen am Donnerstag, den 5. Februar 2026 um 20.30 Uhr das Theaterstück « Trois contes et quelques » zu präsentieren.

Von Prinzen in weißen Anzügen über Zauberspiegel, Bälle, die um Mitternacht enden, Rotkäppchen, vergiftete Äpfel, Dübel und Spulen, die angeblich Türen öffnen, pfeifende Zwerge und gläserne Schuhe ohne Markenzeichen. Die Erwachsenen erzählen diese Märchen seit Jahrhunderten und werden dabei von den Kindern, die nicht einschlafen wollen, als Geiseln genommen. Diese drei Märchen und einige mehr von Emmanuel Adely schlagen endlich vor, diese Geschichten ohne sie zu hören, indem man die Tür zuschlägt und ihnen den Zugang unter 12 Jahren verbietet, und tock!

Die Gruppe Merci nimmt Charles Perrault in die Mangel. Eine ätzende und jubilierende Show, die die Fußgelenke zum Knirschen bringt!

TROIS CONTES ET QUELQUES Produktion groupe Merci | Koproduktion mit Pronomade(s), Centre National des Arts de la Rue et de L’Espace Public, Encausse-les-Thermes | Unterstützungen von DRAC Okzitanien; Stadt Toulouse; Conseil départemental de la Haute-Garonne (Hilfe für die Kreation) | Aufnahme in Residenzen Pronomade(s), Centre National des Arts de la Rue et de L’Espace Public, Encausse-les-Thermes; Compagnie 111? Aurélien Bory / Ancien Théâtre de la Digue.

Treffen Sie sich nach der Vorstellung mit dem künstlerischen Team am Bühnenrand, um Ihre Eindrücke zu diskutieren.

In Partnerschaft mit Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Dauer: 1h10

Für alle Zuschauer ab 12 Jahren.

Preise von 6 bis 12?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale 2025-2026, Emmanuel Adely e il gruppo Merci vengono all’Espace R. Hossein per presentare lo spettacolo « Trois contes et quelques » giovedì 5 febbraio 2026 alle 20.30. Hossein per presentare lo spettacolo « Trois contes et quelques » giovedì 5 febbraio 2026 alle 20.30.

Dai principi in abito bianco agli specchi magici, dai balli che finiscono a mezzanotte ai cappuccetti rossi, dalle mele avvelenate alle mollette che dovrebbero aprire le porte, dai nani che fischiano alle scarpe di vetro senza marca. Gli adulti ripetono queste storie da secoli, tenuti in ostaggio da bambini che si rifiutano di andare a dormire. I Trois contes et quelques (Tre racconti e pochi) di Emmanuel Adely suggeriscono di ascoltare finalmente queste storie senza di loro, sbattendo la porta e bandendoli da casa fino ai 12 anni, e basta!

Il gruppo Merci mette alla berlina Charles Perrault. Uno spettacolo caustico e allegro che vi farà scricchiolare le caviglie!

TROIS CONTES ET QUELQUES production groupe Merci | coproduzione con Pronomade(s), Centre National des Arts de la Rue et de L’Espace Public, Encausse-les-Thermes | sostegno di DRAC Occitanie; Ville de Toulouse; Conseil départemental de la Haute-Garonne (sostegno alla creazione) | residenze presso Pronomade(s), Centre National des Arts de la Rue et de L’Espace Public, Encausse-les-Thermes; Compagnie 111 ? Aurélien Bory / Ancien Théâtre de la Digue.

Al termine dello spettacolo, incontrate l’équipe artistica per discutere le vostre impressioni.

In collaborazione con Le Parvis, Scène nationale Tarbes Pyrénées

Durata: 1 ora e 10 minuti

Adatto a tutti gli spettatori a partire dai 12 anni.

Prezzi da 6 a 12 anni?

Informazioni e dettagli per la prenotazione sono riportati di seguito.

Espanol :

En el marco de la temporada cultural 2025 2026, Emmanuel Adely y el grupo Merci vienen al Espace R. Hossein para presentar la obra « Trois contes et quelques » el jueves 5 de febrero de 2026 a las 20.30 h.

De príncipes con trajes blancos a espejos mágicos, bailes que acaban a medianoche, caperucitas rojas, manzanas envenenadas, pinzas y bolillos que supuestamente abren puertas, enanos silbadores y zapatos de cristal sin marca. Los adultos llevan siglos repitiendo estos cuentos, rehenes de los niños que se niegan a dormirse. Trois contes et quelques (Tres cuentos y unos cuantos), de Emmanuel Adely, propone que por fin escuchemos estas historias sin ellos, dando un portazo y prohibiéndoles el acceso antes de los 12 años, ¡y toca!

El grupo Merci hace pasar por el aro a Charles Perrault. ¡Un espectáculo cáustico y jubiloso que le hará crujir los tobillos!

TROIS CONTES ET QUELQUES producción grupo Merci | coproducción con Pronomade(s), Centre National des Arts de la Rue et de L’Espace Public, Encausse-les-Thermes | apoyo de DRAC Occitanie; Ville de Toulouse; Conseil départemental de la Haute-Garonne (apoyo a la creación) | residencias en Pronomade(s), Centre National des Arts de la Rue et de L’Espace Public, Encausse-les-Thermes; Compagnie 111 ? Aurélien Bory / Antiguo Teatro de la Digue.

Al final de la representación, reúnase con el equipo artístico para comentar sus impresiones.

En colaboración con Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Duración: 1 hora y 10 minutos

Para todos los públicos a partir de 12 años.

Precios de 6 a 12?

Información y reservas más abajo.

