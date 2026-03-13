Théâtre Tu t’laisses aller! Salle des Cordeliers Romans-sur-Isère

Théâtre Tu t’laisses aller! Salle des Cordeliers Romans-sur-Isère vendredi 17 avril 2026.

Théâtre Tu t’laisses aller!

Salle des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Une comédie de Fabrice Blind et Christelle Rizzuto, avec Fabrice Blind, Cédric Clodic et Jade Brun.
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Salle des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72 

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English :

A comedy by Fabrice Blind and Christelle Rizzuto, with Fabrice Blind, Cédric Clodic and Jade Brun.

L’événement Théâtre Tu t’laisses aller! Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-13 par Valence Romans Tourisme

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