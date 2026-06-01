Bozouls

Théâtre: Un autre regard

Complexe Cardabelle Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Quand la scène rassemble, les émotions prennent toute leur place.

Des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, des aidants et des bénévoles de l’association France Alzheimer du secteur de Rodez montent sur scène pour émouvoir, surprendre et rappeler l’essentiel…

La mise en scène signée par Myriam Gauthier fait de cette pièce de théâtre un spectacle profondément humain qui permet de considérer les personnes au-delà de leur statut de malade ou d’aidant.

La 1ère représentation aura lieu à la salle des fêtes des Cardabelles à Bozouls. Venez nombreux le 28 juin à 15h00 ! .

Complexe Cardabelle Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 53 10 contact12@francealzheimer.org

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English :

When the stage brings people together, emotions take center stage.

L’événement Théâtre: Un autre regard Bozouls a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)